Nyhende

- Det er sjølvsagt trasig å måtte stenge, men vi har stor forståing for alvoret i situasjonen. Så vi stengjer sjølvsagt salongen for å forhindre smittespreiing., seier Lena Parr, innehavar av Afrodite dame- og herrefrisør i Hornindal.

Som sine kollegaer i bransjen fekk ho torsdag melding frå Norske Frisører og Velværebedrifter med pålegg frå helsestyresmaktene om å stenge verksemda i 14 dagar. Dermed vart siste kunde klipt og føhna torsdag, så vert det stillstand i 14 dagar.

- Kva gjer du i høve til kundane dine?

- Alle kundane får melding om at timen blir avlyst. Dei eg alt har vore i kontakt med har absolutt vist forståing for situasjonen, og ga uttrykk for at dei eigentleg var positive til at vi stengde salongen, seier Lena Parr.

– Så dette får vere vårt bidrag i dugnaden for landet!