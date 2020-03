– Framleis høve til å gje bidrag

Nyhende

Rett i framkant av innsamlingsaksjonen førre veke vart det gitt beskjed om at det ikkje kunne samlast inn pengar ved å gå frå dør til dør slik det har blitt gjort tidlegare. Dette på grunn av fare for smitte av koronaviruset. Dermed er årets innsamling kun blitt utført digitalt via Vipps eller kreftforeningen.no.

Fornøgde når situasjonen er som den er

– Til no har vi samla inn 50. 938 kroner (fredag ettermiddag, journ. anm.), men både vippsen og den digitale innsamlinga er ope ut veka så vi har ikkje fått endeleg resultat, seier aksjonsleiar i Strynerussen, Karoline Nordheim Otterdal. Ho fortel at russen er fornøgde med resultatet, situasjonen teke i betraktning:

– Det har vore veldig mykje planlegging for å kunne utføre ein sånn aksjon, så det gjorde det ekstra skuffande då den vart avlyst i siste sekund. På same tid forstår vi kvifor det vart vanskeleg å gjennomføre, seier Karoline Nordheim Otterdal.