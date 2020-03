Ingen innlagt med koronavirus på sjukehusa i Helse Førde

Nyhende

Ingen personar er innlagt med koronavirus på sjukehusa i Helse Førde.

Laudag kveld opplyste Helse Førde at 10 personar har testa positivt på viruset, dette er ingen endring frå fredag.

Per 14. mars hadde Helse Førde 32 tilsette i heimekarantene, opplyser kommunikasjonssjef Terje Ulvedal i ei nyheitsmelding frå Helse Førde.

Det er heller ingen endringar i situasjonen i Stryn og Volda kommune.

Talet på personar i Stryn kommune som har fått påvist koronavirus er uendra. 6 personar som har fått påvist koronavirus. Alle har det bra no, med milde eller ingen symptom og er i heimekarantene. Ein har god kontroll og oversikt over dei som har hatt behov for å bli testa, opplyser Stryn kommune på heimesida si.

For meir informasjon om tiltak og koronavirus: sjå heimesidene til Stryn kommune og Volda kommune.