Kan forby hytteturar ut av eigen kommune

Det betyr at folk kan tvingast heim med lova i hand viss det blir nødvendig.

Den nye forskrifta blir vedteken i statsråd i dag, seier helseminister Bent Høie (H).

– Det er rett og slett for at dei kommunane som har mange hytter, skal vere i stand til å ta vare på sine eigne innbyggjarar i ein veldig krevande situasjon. Det betyr at alle no må følgje den sterke oppfordringa frå statsministeren om å pakke sakene sine og reise heim. Viss dei ikkje gjer det, vil vi forby dei å opphalde seg på hytta, seier helseministeren til NRK.

Medan store deler av Norge står stille, har mange nordmenn valt å reise på hytta, stikk i strid med alle åtvaringar.

Laurdag trua statsminister Erna Solberg med å setje inn sivilforsvaret for å få hyttefolket heim.

Samstundes kunne Røde Kors fortelje at fleire har kontakta dei direkte for å få hjelp til å kome seg heim att, skriv NRK.