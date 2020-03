Nyhende

– Vikane Omsorgssenter har no fått mulegheit for at pårørande kan skype med familie og vener, skriv Stryn kommune.

Etter ein test måndag skal alt vere klart for å prøve ordninga.

– Omsorgssenteret har testa det ut i dag og det var veldig kjekt for både bebuarar og pårørande. Det einaste dei pårørande treng er å laste ned programmet på PC, nettbrett eller mobil eller bruke onlinefunksjonen til Skype. Ein må lage seg ein konto og så ringjer ein med video til oss, melder omsorgssenteret.