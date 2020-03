Ber ordføraren om leikar

Nyhende

«Kjære ordførar Per. Vi på Olden skule likar og leike utemen leikane er utslitte og gamle. reiene er dårlige og utslit. Vi har ein leike vi kan snurre på og ein balanseleike dei er knirkete og gamle. Sklia vår er for kort og vanskelig for dei minste og komme opp på. Vi har eit klatrestativ som dei minste sliter med å komme opp på. Vi har lyst på ei domphuske, store sklier, nye reier og ei fotballbane med mål. Vi synst dei store og må få leikar. Dei kan berre gå rundt og fryse no. Kan du komme på besøk på Olden skule og sjå kass nye leikar vi trenger»?

Brevet er underteikna Else-Marie Åsnes Skarstein og dei andre borna på småskulen.