Ingen påviste koronatilfelle så langt

Nyhende

Det er hittil ikkje påvist koronasmitte i Volda kommune, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Agressivt smittsamt

- Sjølv om vi ikkje har påvist tilfelle av koronaviruset i lokalmiljøet, betyr ikkje det at smitten ikkje alt er her. Det synest som innbyggjarane tek dette på alvor og tek forholdsreglar for å unngå smitte og redusere smittespreiing. Håpet er derfor at utviklingsforløpet kan handterast innanfor helsevesenet sin kapasitet. Her må du vere med og hjelpe til - hald fram med å ta ansvar, skriv kommunen i pressemeldinga.

- Hugs at dette viruset er så agressivt smittsamt, at dersom innbyggjarane har fysisk kontakt eller slurvar med handvask og hygiene, så kan viruset spreie seg svært raskt.

Ikkje utvida karantene

Enkelte kommunar har ved lokale vedtak utvida karantene for dei som har reist utanfor Møre og Romsdal, slik kommunane i Nordfjord har for dei som har reist utanfor gamle Sogn og Fjordane.

- Volda har så langt valt å følgje dei nasjonale pålegga og råda for karantene. Vi meiner at regionale eller landsdekkjande tiltak bør kome frå Helsedirektoratet som samordna tiltak. Det vil også ha større effekt, skriv Volda kommune i pressemeldinga, der det går fram at dei såleis ikkje vil innføre utvida karantene.