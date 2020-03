- Må halde oppe varetransport og veg-infrastruktur

Nyhende

Helsedirektoratet presiserer i brev til kommunane at infrastrukturen på samferdselsområdet må haldast oppe på ein slik måte at kritiske samfunnsfunksjonar som varetransport, forsyningssikkerheit og tiltak for å halde vegnettet ope ikkje blir hindra.

Varetransport, ferjer og toalett

Helsedirektoratet presiserer at lokale avgjerder i kommunane ikkje må hindre at personar som er unntatt frå karanteneplikta kan utføre samfunnskritiske funksjonar, som transport og forsyningssikkerheit.

Det gjeld til dømes:

Varetransport og nødvendig drift av vegnett må kunna gjennomførast

Fergepersonell (både dei som jobbar på ferjene og på fergekaiene), brøyta/driftspersonell og dei som jobbar på Vegtrafikksentralene må kunna utføra oppgåvene sine

Toalett langs vegane bør haldast opne med forsterka og hyppigare reinhald





Følgjande grupper er unnatekne frå karanteneplikta:

Personar som i arbeidsforhold reiser mellom bustad og arbeidsstad, og i samband med dette kryssar grensene mellom Norge, Sverige og Finland, skal ikkje i karantene når dei reiser til og frå arbeid.

Personar som er strengt nødvendige for å kunne halde oppe forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar og ta vare på det grunnleggande behovet til befolkninga, herunder personar som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt frå karanteneavgjerdene, når dei er i arbeid eller reiser til og frå arbeid. Bruk av unntaket skal avklarast med verksemdsleiinga.

Personar som er omfatta av unntaka, skal så langt som mogeleg unngå nærkontakt med andre personar