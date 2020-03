Om å vere lydig

Nyhende

Styresmaktene har i den svært spesielle situasjonen landet vårt er i, innstendig oppmoda befolkninga om å følgje alle råd og pålegg som er gitt. Eitt av desse råda har vore at folk ikkje skal reise på hytte i anna kommune enn der dei bur fast. Årsaka til det er klar: Helsetenesta i kommunane er dimensjonert for innbyggjarane i kommunen, ikkje for eit stort tal hytteeigarar som kjem frå andre stader. Dersom nokre av hyttegjestene skader seg eller vert sjuke, vil dei ta av helsekapasiteten til kommune og næraste sjukehus. Det same skjer om hyttegjestene oppdagar korona-smitte etter at dei kom til hytta. Då kan dei og smitte andre.

Trass klare råd valde mange hytteeigarar å reise til hyttene sine i helga. Når statsministeren måtte true med sivilforsvaret for å jage hyttefolket heim, og regjeringa søndag valde å vedta ein forskrift som kan forby folk å vere på hytta, er dette flaut. Flaut fordi det viser at alt for mange gjer seg til sjef over eigen situasjon i staden for å følge klare råd. I den tida vi er inne i no, er det å vere ulydig. Det skal vi ikkje vere.

I løpet av helga gjekk samtlege kommunar i gamle Sogn og Fjordane til det dramatiske steg å krevje 14 dagars heimekarantene for alle tilreisande frå i alt ni andre fylke. Som smittevernlegen i Stryn seier: For å redde liv. Han og legane rundt om i landet har ein svært stri tørn om dagen, der alt fous handlar om å gjere det rette for å stoppe koronasmitten. Helsevesenet og styresmaktene våre står på døgnet rundt og gjer ein fantastisk innsats. Det gjer og mange andre i samfunnet. Stor takk til alle!

Vi er i ein unntakstilstand ingen nordmenn har opplevd i fredstid. Difor valde og statsministeren å halde eiga tale til borna måndag. Her brukte ho heile konferansen til å svare på borna sine spørsmål, og samtidig gje dei ros for at dei følgjer oppmodingane, sjølv om det er kjedeleg ikkje å kunne oppsøkje leikekameratane sine, feire bursdagsselskap og gjere dei andre tinga som er kjekke. Statsministeren og kunnskapsministeren kunne ikkje svare på spørmålet om når elevane kan kome tilbake på skulen igjen. Og det svaret viser kor alvorleg situasjonen er. Då må vi gjere det beste ut av det. Det gjer vi ved å vere lydige, og følgje med på og følgje opp dei råd og krav som kjem frå styresmaktene. Gjer vi alle felles innsats, vil vi vere med på å redde liv. Det er ein solid vinst for innsatsen!

Bengt Flaten, ansvarleg redaktør