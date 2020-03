Samlar kommune og næringsliv for å kartlegge behov

Nyhende

Det skriv Knut-Henning Hjellbakk, dagleg leiar i Stryn Næringshage, i ei pressemelding.

– Vi har samla eit team sett saman av leiarar frå nemde organisasjonar, og vil forsøke å kartlegge situasjonen og behova til bedriftene slik at vi er i best mogeleg stand til å yte eller justere teneseter og hjelp raskt, seier Hjellbakk.

Han seier at dei no er i høgste beredskap for å bidra til at flest mogeleg arbeidsplassar blir redda i situasjonen ein no står i i høve koronaviruset.

– Vi ser på konkrete, lokale tiltak som vi vil melde om straks det er avklart, og vi arbeider også opp mot ulike nasjonale kanalar for meir ekstraordinære tiltak enn det som ligg føre pr. no. Dialog, innspel og spørsmål er velkomne og vil bli besvart så godt det let seg gjere, og sågar bli løfta opp til regjeringsnivå om det trengst, seier Hjellbakk. Han seier det no handlar om å redde flest mogeleg arbeidsplassar på kort og lang sikt.

– For oss er det viktig å yte like god støtte i krise som i ein normalsituasjon, avsluttar Hjellbakk.