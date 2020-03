Stryn Arbeidarparti sine innspel til NTP

Nyhende

Nordfjordrådet har levert sin uttale om NTP (Nasjonal Transportplan) for 2022-33. Stryn Arbeidarparti har vore pådrivar for å sikre at kommunen sender eige innspel frå Stryn kommune, med fokus på våre viktigaste saker. Eit samla kommunestyre bør stille seg bak eit innspel. Stryn Ap har sendt inn ei rekkje punkt vi meiner er viktige å få med i innspelet.