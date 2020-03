600 mill. i strakstiltak

Nyhende

Pengane er ein tiltakspakke som i første omgang gjeld for mars og april månad, skriv Norges Idrettsforbund i ei pressemelding. Støtta er innretta mot tapte arrangementsinntekter i desse månadane, som følgje av avlysingar eller andre restriksjonar som idrettsbevegelsen har blitt pålagd som følgje av koronasituasjonen i Norge, og som ikkje kan utsetjast til seinare.

– Dette er ein veldig god start i ein alvorleg situasjon for idrettsbevegelsen, og eg vil rette ein spesielt stor takk til kulturminister Abid Raja for ein tett og god dialog i denne vanskelege situasjonen for norsk idrett, seier idrettspresident Berit Kjøll.