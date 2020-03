Nyhende

Fjordingen har no eit opplag på 3.864 andre halvår 2019, mot 3.780 i første halvår.

2/3 av avisene tilslutta Landslaget for lokalaviser auker opplaget. Samtidig vil lesarane ha journalistikken levert som digitale pakker. Rundt 85 % av opplaget til lokalavisene er no digitalt, der lesarane får lokal journalistikk og annonser både på nett og papir. Det viser ferske opplagstall fra Landslaget for lokalaviser (LLA).

– Det er særs kjekt at oppslutninga om Fjordingen er god. Opplagstala er normalt høgare andre halvår enn første, likevel gler vi oss stort over auke, seier redaktør og dagleg leiar i Fjordingen, Bengt Flaten. Han seier Fjordingen legg stort innsats i å vere god og rettskaffen lokalavis for Stryn og Hornindal, både på nett og papir.

– Auken no kjem først og fremst digitalt. Difor merkar lesarane våre og at mange saker kjem først på nett og deretter på papir. Vi som jobbar i avisa takkar kvar abonnent og annonsør for at de er med på laget. Så er det vårt ansvar å vere lim og lupe også i tida som kjem, seier Bengt Flaten. I desse tider med unntakstilstand grunna korona, har redaksjonen arbeidd betydeleg meir enn normalt, med det mål å skaffe lesarane korrekt og relevant informasjon.

– Vi ser at sakene vi lagar blir lest, for lesartala til Fjordingen særleg på nett har gått rett til vers. Redaktørstyrte media vert meir og meir viktige i ei verd der sosiale media flyt over av ukontrollerte «nyheiter». Det viser seg og i desse korona-tider. Vi tek samfunnsrolla vår på alvor og har vald å publisere mange saker som inneheld viktig informasjon som opne artiklar. Det vonar vi blir sett pris på, seier Flaten.

– Mange bedrifter slit med lågare omsetjing og mange har stengt. Kva med annonsesituasjonen for Fjordingen?

– Vi skal ikkje leggje skjul på at koronasituasjonen og råkar Fjordingen hardt. Vi har fått avbestillingar på eit stort tal annonser siste tida. Dermed taper vi viktige inntekter. Det er paradokset, når vi pøsar på med redaksjonelle ressursar for å gje lesarane relevant innhald.

Som resten av samfunnet må vi ta vår del av dugnaden. Samtidig håpar vi at situasjonen vil normalisere seg om ikkje alt for lenge. Det viktigaste er uansett å hindre smittespreiing, og dermed redde liv. Midt oppe i tal og fakta, er det det viktigaste vi alle bidreg med no om dagen, seier Flaten.