Politiet trur det er samanheng mellom fleire brotsverk

Nyhende

Politiet i Stryn trur det er samanheng mellom to innbrot i Stryn sentrum onsdag, og kanskje og tjuveri av to bilkjennemerke på Nordfjordeid.

- Første meldinga vi fekk inn var frå rutebilstasjonen i Stryn. Innbrotet vart meldt kl. 05.55 då tilsette oppdaga ei knust glasrute ved kontordelen i bygget, fortel politioverbetjent Vidar Stavik.

- Det er ikkje noko som tyder på at gjerningspersonen eller personane har fått med seg noko, men vi trur vedkomande har vore ute etter pengar. Det same er tilfelle i Triangelen. Her fekk vi melding ved 10.30-tida, etter at eit vindu til kjøkkenet er brote opp.

- Også her har vi sikra spor, og kan seie at det truleg ikkje er blitt noko vekke, seier Stavik.

Natt til onsdag vart begge bilkjennemerka stole på ein bil på Nordfjordeid.

- Kjenneteikna som er stole er FT34385. Det eine skiltet er i høgt format. Det kan hende desse no er monterte på ein bil i distriktet. Det kan vere samanheng mellom alle tre forholda. Har du tips, kontakt politiet på 02800, oppmodar Vidar Stavik.