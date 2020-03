Jenny Mari (23) følgde råda frå UDI og lytta til lokale myndigheiter:

Valde å bli i New York - no står ho utan jobb

Då president Trump varsla at alle flygingar frå USA ville bli stoppa, valde Jenny Mari Tomasgard frå Hornindal å bli verande i New York for å halde fram i jobben sin. No er alt snudd på hovudet, ho står utan jobb og løn og det store spørsmålet no er om ho kjem seg heim til Norge.