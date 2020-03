– Det er ikkje lov å ha hytta som fast heilårsbustad

Nyhende

I møtet i teknisk utval førre veke, der spørsmålet om kommunens kriterier for å bruke hyttene som privat bustad kom opp, var Flore klar på at det er ulovleg å bu fast i hytta så lenge ho er regulert som fritidsbustad. Han sa og at det ikkje er råd å sjå for seg å gje bruksendring midt i eit hyttefelt. På eit gardstun eller frittliggjande, kan det vere annleis, dersom resten av kriteria vert tilfredsstilte.