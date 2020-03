– Må setje foten ned og setje klare grenser

Nyhende

Det seier Pål Vonheim (Ap). Han var leiar i teknisk utval i Stryn kommune førre periode og er no varamedlem til det same utvalet. Han møtte som vara i utvalsmøtet der Inge Arne Bøe (H) reiste spørsmålet om kommunen sine retningslinjer for bruk av hytter som heilårsbustad. Vonheim meiner artikkelen i Fjordingen i etterkant av møtet speglar det som vart sagt, og seier han sjølv ikkje har fått negative kommentarar i ettertid.