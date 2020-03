Første korona-tilfellet påvist i Volda

Nyhende

Også i Volda er det no påvist eit tilfelle av covid-19, sjukdommen som kjem som følge av koronaviruset.

— Vedkomande har vorte smitta innanlands. Helsetenesta lokaliserer kontaktpersonar til den smitta og gjer tiltak for å unngå smittespreiing, skriv Volda kommune i ei pressemelding.

– Ein må likevel vere budd på at smitta er i lokalsamfunnet. Det er ein uoversiktleg situasjon på landsbasis da viruset er smittsamt, og at mange kan ha det utan å kjenne særlege symptom.

Avgrensa testing

På grunn av manglande kapasitet til å gjennomføre testing og analysering av testane, har Folkehelsedirektoratet sett avgrensingar i kven som kan få teste seg til å gjelde:

· Pasientar med akutt innsettande luftvegsinfeksjon* med behov for innlegging

· Innlagte pasientar i alle helseinstitusjonar med akutt luftvegsinfeksjon

· Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid med akutt innsettande luftvegsinfeksjon

· Person med akutt luftvegsinfeksjon som har vore i nærkontakt med eit stadfesta tilfelle av covid-19.

· Spesielt sårbare grupper bør vurderast for testing sjølv ved milde symptom

Andre personer med symptom på akutt luftvegsinfeksjon som ikkje kjem innunder nokon av dei nemnde gruppene, vil vanlegvis ikkje verte testa. Dei bør halde seg heime til eitt døgn etter at dei er symptomfrie. Nærkontaktene deira treng ikkje å vere i karantene. Ved symptom bør også dei halde seg heime til eitt døgn etter at dei er frie for symptom.