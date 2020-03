Stengt for besøkande på sjukeheimane

Nyhende

Sjukeheimane i Stryn kommune har stengt for besøkande.

- Eldre og sjuke er særleg utsette ved smitte. Smitte skjer via dråpe eller kontakt, og smittevegen inn vil då truleg vere via besøkande eller tilsette. For å begrense faren for smitte, begrensar ein talet på besøkande, vert det opplyst etter eit møte mellom einingsleiarane og tilsynslegane.

Dørene inn til omsorgssentra er låst. Trenger du kontakt, blir du beden om å ringe.

I særskilte tilfelle, som ved alvorleg sjukdom eller at det truleg går mot slutten, kan pårørande besøke sine. Då helst ein om gangen, og det blir også oppmoda om å begrense talet på besøk.

Dagsenter og aktivitetar ved dagtilboda er i dag alle utsette eller avlyste inntil vidare. Dette for å begrense faren for smitte.

I Vikane er det oppretta skype-konto for at pasient og pårørande skal kunne kommunisere. Det vert jobba med at Stryn også skal få dette på plass i løpet av kort tid.

Brukarar i frittståande omsorgsbustader som ikkje er ein del av omsorgssentra har ikkje same restriksjonane, men kommunen oppfordrar pårørande/andre besøkande om å følgje retningslinjene som er gitt av FHI og vere varsom om ein har vore på reise utanfor Sogn og Fjordane.

Pårørande vert oppfordra om å ringe til sine der brukaren har telefon sjølv, og elles kan ein nytte telefonnummeret til avdelingane.