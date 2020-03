– Må ha hjelpepakke raskt, elles vil mange butikkar bukke under

Nyhende

– Då koronasituasjonen brått vart alvor, stoppa handelen i butikkane våre med eit knips. Difor var det ikkje anna alternativ enn å permittere og stengje alt. Situasjonen er kritisk, seier eigar av Riccovero med hovudsete i Olden, Finn Einar Kvamme. Han har ti klesbutikkar fordelt på Olden, Stryn, Ålesund, Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo, Strømmen og Vestby. – Med null kroner i omsetjing seier det seg sjølv at dette ikkje går lenge. Vi kuttar lønsutgifter, men mange andre kostnader ligg der framleis, både i form av husleige og varekjøp. I det ligg og at leverandørane og produsentane er i same situasjon. Heile verdikjeda er i djup krise, seier Kvamme.