– Må vere førebudde

(Sunnmørsposten): – Vi har forsåvidt ting å gjere, men vi ser at det stengast ned i Europa og at det er lite trafikk, og enkelte butikkar i Norden som stenger også. Vi har om lag to til tre veker med ordrereservar, og vi har sendt ut permitteringsvarsel på 14 dagar, seier Roger Lunde, konsernsjef i Ekornes.