Hytter som heilårsbustad

Reglar som er sett gjeld for alle. Skal dei endrast, må det og gjelde for alle

Nyhende

Stryn kommune har hatt ei uløyst sak liggjande i åtte år. Så lenge er det sidan dåverande brannsjef Jarle Dragesæt i e-post til kommunen skreiv «som brannsjef registrerer eg ulovlege bruksendringar som eit relativt stort problem». Vidare skreiv han at «dei siste åra har ulovleg bruksendring frå hytte til bustad vore gjenstand for diskusjon. Hytter i regulerte hyttefelt vert godkjent som hytter, ettersom reguleringsføresegnene kun tillet hytter. Avgift vatn, kloakk, feiing og eigedomsskatt blir betalt etter vedtekne takster for hytter…»