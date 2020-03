Reduserer busstilbodet - innstiller serviceskyss

Nyhende

Vestland fylkeskommune har ansvar for kollektivtrafikken i fylket. Mobilitetseininga er samansett av Kringom, som var Sogn og Fjordane sitt ruteselskap og som har ansvaret for det som var Sogn og Fjordane fylke, medan selskapet Skyss har tilsvarande ansvar i det som var Hordaland fylke.

Kringom har no redusert busstilbodet som følgje av at alle skular og mange verksemder er stengde i samband med koronapandemien. Her er endringane:





I Nordfjord, Sunnfjord og Sogn køyrer bussane etter ruter som ved skulefri

Nattilbod på bybuss og Trygt Heim-rutene er innstilte

Serviceskyss er innstilt





- Det er kraftig reduksjon i talet på reisande på alle Kringom sine busslinjer, opplyser kommunikasjonsrådgjevar i Kringom/Skyss, Ingrid Dreyer.

Serviceskyss er eit tilbod der det er tett kontakt mellom sjåførar og reisande som treng hjelp til på- og avstiging. Tilbodet vert no innstilt for å unngå å bidra til smittespreiing, forklarer Dreyer.

Kringom minner elles om generelle reiseråd: Ta omsyn til medreisande, hald avstand til andre reisande, og pass på god hand- og hostehygiene. Personar som er i karantene eller har symptom på luftvegsinfeksjon skal ikkje reise kollektivt.