– Her kan du levere det meste

Nyhende

NoMil hadde sine faste opningstider for minigjenbruksstasjonen på Grodås fram til VØR overtok ordninga. No er tilbodet flytta til måndagane, og til meir brukarvenlege tidspunkt for folk som vil kvitte seg med avfall etter arbeidstid. Kva du kan kvitte deg med, er nær identisk, i forhold til det tilbodet honndølene hadde.