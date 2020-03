– Vi må unngå at alt stoppar opp

Nyhende

Med koronaviruset hengande som ei mørk sky over turistnæringa, innrømmer Sølvberg at han og kona måtte gå ein ekstra runde på om dei skulle følgje den opphavlege planen med bygging denne våren. Men han kom til den erkjenninga at det er nettopp i ein slik situasjon at det er viktig å halde hjula i gang, også hos andre.