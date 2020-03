Skogstad Sport om korona-utbrotet:

Spent situasjon for produksjon og familie i Kina

Skogstad Sport AS i Innvik flytta kleproduksjonen sin til Kina for ca. tretti år sidan. Dei fleste fabrikkane ligg i byen Hangzhou i Zhejiang-provinsen. – Vi skal ikkje legge skjul på at Corona-utbrotet i Kina førte til ein spent situasjon for oss, seier dagleg leiar i Skogstad Sport as, Henning Skogstad.