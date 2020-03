Tore Wallestad vert ny dagleg leiar

Nyhende

– Eg har hatt ønske om å trappe ned noko. Difor har eg saman med styret jobba med å sjå på framtidig organisering av selskapa våre. No held eg fram som majoritetseigar og styremedlem, samtidig som eg skal vere dagleg leiar i Tenden AS, eit selskap som i all hovudsak driv innan transport av kraftfôr og spesialtransport av slakteriavfall, seier Rolf Olav Tenden.