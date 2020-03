Utsette Grodås aust

Nyhende

Kostnadane for kommunal veg med teknisk anlegg aust for Grodås sentrum veks. Kostnadsauken blir av kommunen forklart med ein annan VA-norm etter overgangen frå Nordfjord si vass- og avløpsnorm til Sunnmøre si VA-norm. Som følgje av kommunesamanslåinga er det ynskje om like løysingar for heile kommunen.