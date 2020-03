Etablerer korona-institusjon på Storesunde

Nyhende

– Vi ser at situasjonen kan bli krevjande og at vi må førebu oss på å kunne få koronasmitta pasientar for pleie i kommunen. For å skille koronasmitta frå brukarar av omsorgsentera i Stryn og Innvik, har vi vald å opprette institusjon på Storesunde, seier kommunalsjef helse og sosial, Heidi Vederhus.