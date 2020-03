Dyktige tilsette står på for deg og meg

Nyhende

Helsepersonell både i kommunane og ved mange av sjukehusa står no på døgnet rundt, og med heilt anna fokus på ekstraordinære og utradisjonelle løysingar enn det som er vanleg. Det har no gått litt over to veker sidan korona-situasjonen eskalerte så til dei grader at heile samfunnet stoppa opp og mykje vart snudd på hovudet.