Trugar med fysisk hindring

Nyhende

Det er Steinar Fjellkårstad som har fått løyve til å byggje ein veg til si tomt på gnr.150/bnr. 85, aust for pukkverket ved Bleksvingen. Det er advokat Atgeir Almestad som klagar på vegner av Stryn Pukk Eigedom AS (SPE) og Stryn Pukk AS. Klagen er sendt både Sektorutval for tekniske saker i Stryn, og til Fylkesmannen i Vestland.