Vestland gir akutthjelp til næringslivet

Nyhende

– Midlane som vi no har vedteke å sette inn, er akutt-tiltak for å hjelpe der det trengst mest. No er jobben vår å sikre at vi får mest mogleg effekt ut av kvar krone, samstundes som vi legg planar for korleis vi skal jobba på lengre sikt, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding.

Det var under eit møte i Vestland fylkesutval at vedtaket om ei rekke tiltak for å dempe konsekvensane av koronaepidemien blei fatta.

Fylkesutvalet løyvde 22,1 millionar kroner til tiltak for reiseliv og liknande næringar, leverandørindustrien innan olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, bedrifter i startfase og tiltak retta direkte mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge. Også kulturlivet får stønad frå fylkeskommunen.

