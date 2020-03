Bønder i isolasjon kan stelle eigne dyr

Nyhende

Helsedirektoratet seier bønder som er i heimeeisolering eller heimekarantene kan stelle sine eigne dyr, såframt dei overheld andre krav frå styresmaktene.

Eventuell smitte frå ein bonde kan førebyggast ved å følgje tilrådingane til helsestyresmaktene om sosial distansering og ved å overhalde dei hygieniske retningslinjene som gjeld for alle i denne situasjonen.

Døme på sosial distansering:

- Ikkje jobbe saman med røktar eller anna personell.

- Halde 2 meters avstand til alle som må inn på garden, til dømes for å henta mjølk.

- For å unngå å spreie smitta til andre menneske, er det viktig å styrke reinhaldet av berøringspunkt som besøkande kan kome i kontakt med.

Smittevurderingar

Det er ikkje noko som tilseier at viruset kan smitte menneske via dyr. Etter råd frå Veterinærinstituttet gjev Mattilsynet likevel eit generelt føre-var-råd om at smitta personar bør avgrense omgangen sin med matproduserande dyr i den grada det er praktisk mogleg. Dersom ein likevel må i fjøset er det som alltid viktig å følgje generelle hygieneråd.