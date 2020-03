Korona stoppar ikkje kyrkjeklokkene

Nyhende

Dei siste to vekene har vanlege gudstenester vore flytta frå kyrkjerommet til Facebook, Youtube og andre sosiale mediekanalar. Det har medført stengde kyrkjedører og stille klokketårn.

– Stillheita skal brytast som eit teikn på håp, seier konstituert preses i Bispemøtet, Atle Sommerfeldt.

Han og resten av landet sine biskopar har vedteke nye reglar for bruk av kyrkjeklokkene.

– Dette er eit koronaunntak. Vi vil ringe inn helga laurdagar klokka 17, seier han.

Kyrkjerådet, som er kyrkja si valde leiing, har slutta seg til biskopane sitt vedtak.

– Kyrkja skal vere til stades for folk. Det er mange som er urolege no, og vi vil vise at kyrkja framleis er her for bøn, samtale og håp for framtida, seier leiar i Kyrkjerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i ei pressemelding.