Ekstrabingo på Radio Stryn

Nyhende

Måndag køyrer bingovert Ove Aarskog ei ekstra bingosending.

– Mange har spurt meg om vi kan køyre ei ekstra bingosending i ei elles stille tid, og det skal vi sjølvsagt gjere, seier Aarskog.

Radiobingo er noko som har blitt ein ekstra populær aktivitet i desse koronatider, og det har vist seg at fleire har slutta opp om bingoen på Radio Stryn siste tida.

– Vi sender ekstrabingo komande måndag og «ordinær» bingo på torsdag. Måndag 6. april køyrer vi siste bingo før påske, seier programleiar Ove Aarskog. Han fortel at premien har nådd maksimumsgrensa, og at gullbingoen no er på 16.000 kroner.

Aarskog kjem med eit godt råd til dei som skal spele bingo:

– Om du ikkje har tilgang på FM radio og må spele over nettet er oppfordringa klar: Bruk PC, ikkje nettbrett eller mobil, der er det altfor lang forseinking til å spele bingo.