Landbruks- og matministeren: - Stor takk til alle som gjer ein kjempeinnsats for at vi skal få mat på bordet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad seier at førebels går matforsyninga bortimot normalt her til lands. – Stor takk til alle som gjer ein kjempeinnsats for at vi skal få mat på bordet! seier statsråden til Fjordingen.