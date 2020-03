Utset pigdekk-fristen til 1. mai

Nyhende

Koronatider gir utsett frist for å ta av piggdekka. Ny frist er no 1. mai for heile landet.

– Vi oppfordrar folk om å skifte ut piggdekka så raskt som muleg. Men vi ser samtidig mange praktiske utfordringar i desse koronatider, som karantene og verkstader og dekkhotell som er stengt eller har redusert kapasitet, seier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Vegvesenet har vedteke å gi unntak frå dei ordinære piggdekk-fristane. No er fristen til å skifte ut piggdekka sett ut april månad og gjeld likt for både Sør- og Nord-Norge.

Opphavleg skal piggdekka av innan første måndag etter 2. påskedag i Sør- og innan 1. mai i Nord-Norge. Sverige har nettopp gjort det same unntaket.

Dette har likevel vore ei vanskeleg vurdering for Statens vegvesen.

– Det er uheldig å ha køyretøy med piggdekk på vegane lenger enn nødvendig. Kombinasjonen av piggdekk, tørre vegar, varmt ver og god køyrefart gir mykje svevestøv. Vi ber om at dei som har høve til å skifte så raskt som muleg gjer det for å minske andre miljøulemper, og ikkje vente så lenge som muleg, seier Lutnæs.

Statens vegvesen vil følgje med på luftkvaliteten gjennom sine mange målestasjonar. Etaten er klar til ekstra feiing og vasking av vegane ved behov, går det fram av ei pressemelding frå Statens vegvesen.