Heim til påske? Ikkje i år!

Vi vil også oppfordre dykk som vurderer å reise på besøk, om å gjere valet enklare for familien som sit her i Stryn. Bli med på den store dugnaden denne ferien, og ta heller ein lenger ferie i kommunen når pandemien er under kontroll.

Nyhende

– Til vanleg ville vi ønskt folk hjarteleg velkomne. Vi er glade for at det kjem folk og vitjar kommunen. Anten ein er heimehøyrande her, men har teke seg nokre år vekke, eller rett og slett vil hit for å feriere. No er tidene litt annleis, seier den politiske leiinga i Stryn.