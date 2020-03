Nyhende

Stryn Næringssamskipnad og Gode Vegar AS er klokkeklare i sin høyringsuttale om Nasjonal Transportplan 2022-2033 i Vestland fylkeskommune. Bygging av ny tunnel mellom Skåre og Breidalen, til erstatning for dei tre eksistereande tunnelane på Strynefjellsvegen, er sett opp på første prioritet med gjennomføring innan 2025. Som ein like klar nummer to står E39 Byrkjelo-Svarstad med oppstart i perioden 2022-2027.