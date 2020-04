– Må vere førebudde på flaum

Nyhende

Med mykje snø i fjellet, er det alltid ei viss spenning knytt til vårflaumen. Vi må sørge for å vere godt førebudde, skriv NVE i ei pressemelding.

Vårflaum er eit årleg fenomen i store delar av landet. Om snøen smeltar raskt og det samstundes kjem regn, kan det utvikle seg til ein skadeflaum som rammar bygningar, infrastruktur og jordbruksareal som ligg nær vassdraga.

I år er det stor sannsynlegheit for stor vårflaum i innlandselvar over heile landet, på grunn av uvanleg mykje snø i fjellet. Kor stor vårflaumen faktisk blir er heilt avhengig av vêret framover dei komande vekene og månadane.

Grunneigar har i utgangspunktet ansvaret for å sikre sin eigen eigedom mot skader frå flaum. Der det er mange råka grunneigarar eller behov for tiltak på annan mann sin grunn, vil normalt kommunane koordinere arbeidet med å sikre bebyggelsen. NVE vil som fagmyndig- heit bidra med råd og rettleiing både før, under og etter flaumhendingar. Om det blir varsla flaum i ditt område, bør du sørge for å sikre eigedom og gjenstandar som er utsett. Du kan også bidra til å redusere faren for lokale oversvømmelsar, til dømes ved å sørge for opne stikkrenner, kummar og kulvertar slik at vatnet får fri passasje. Fleire gode råd finn ein på varsom.no, skriv m.a. NVE i pressemeldinga.

