Koronasmitta innlagt på sjukehus

Nyhende

Ein av dei som har fått påvist koronavirus er innlagd ved Førde Sentralsjukehus. Det melder Stryn kommune onsdag ettermiddag.

Tidlegare på dagen melde Stryn kommune om eitt nytt tilfelle av koronasmitte i kommunen. Samstundes er 8 personar friskmelde:

- Det er påvist 1 nytt tilfelle av koronavirus. Dette er eit forventa resultat og personen har vore i isolasjon i heile den smittsomme perioden og er framleis i isolasjon. Status for perioden 11. mars til 1. april er at til saman 13 personar i Stryn kommune har fått påvist koronavirus. 8 av dei 13 som har fått påvist koronavirus i Stryn kommune er no friskmelde, skriv kommunen på si heimeside.