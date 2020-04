Vestland hjelper kulturlivet

Nyhende

Det skriv Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

– For enkeltpersonar, institusjonar og arrangement på kulturfeltet er hovudregelen no at det er total stopp. Difor gjer vi det vi kan for å hjelpe til i denne krisa. Vedtaket om å halde oppe stønad trass i avlysingar er eit strakstiltak for å dempe noko av effektane for dei som er råka. Vi skal og jobbe vidare med meir langsiktige tiltak for å stø kultursektoren gjennom krisa, og for å få hjula i gang att når vi skal attende til normalen, seier fylkesordførar Jon Askeland i pressemeldinga.

Fylkesutvalet har òg vedteke ikkje å krevje tilbake løyvde midlar til tiltak, arrangement og prosjekt som er planlagt i perioden fram til 1. september, sjølv om arrangementet blir endra eller avlyst som følgje av råd og pålegg frå styresmaktene. Det blir sett krav om at alle utgifter blir dokumenterte i rekneskap og rapportar som normalt.

Fylkesutvalet vil gi løyve til å utsette prosjekt, tiltak og arrangement som alt har fått tilsegn om tilskot. Tilskotsmottakar må gjere skriftleg greie for dei nye planane, og føremålet må vere i samsvar med opphavleg søknad, skriv dei i pressemeldinga

Kunstnarar som har oppdrag for Den kulturelle skulesekken (DKS) som blir avlyst, får utbetalt honorar, med atterhald om at programmet eventuelt kan blir gjennomført på eit seinare tidspunkt. Likeins blir inngåtte avtalar med kommunar og kulturaktørar om UKM-festivalane honorert etter nærare dialog. Fylkeskommunen tek sikte på å dekke alt utført arbeid og utgifter med bindande kontraktar med underleverandørar.

(NPK)