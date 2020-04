Omsette varer for over fem milliardar

Nyhende

I ei pressemelding opplyser konsernet at omsetnadsveksten var på 2,8 prosent og enda på 5,25 milliardar i 2019. Overskotet vart 45,6 millionar før skatt. Ei tredobling i høve 2018.

– Byggevarekjedene i selskapet hadde eit svært bra år i fjor, med ein samla vekst på 9,1 prosent, som både er godt over tidlegare år, og godt over den veksten ein reknar med marknaden har, seier administrerande direktør, Arild Sørlien.

Inkluderer ein også alle eigedomsselskapa i konsernet, blei resultatet før skatt 60 mill. kroner, mot 39 millionar året før.

At konsernet har ei tredobling av overskotet samanlikna med 2018 skuldast både eit godt år, og at 2019 var det første heile driftsåret.

– Vi er blitt eit stort selskap der mange brikker skulle finne sin plass i 2019, seier Arild Sørlien. Han noterer også med stor glede at dei har fått 6.800 nye medeigarar gjennom året, der nesten halvparten var under 30 år. Det betyr at Coop Nordvest, som strekker seg frå Sogn i sør til Trøndelag i nord, no har 153.000 medlemmer.