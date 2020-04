Pussar opp hotellrom for 80 millionar kroner på tre år

Nyhende

– Ja, det var planlagt at vi skulle pusse opp. Men det var slett ikkje planlagt at vi skulle stå heilt utan gjester og inntekter i denne tida. Vi vel likevel å fullføre oppussinga som planlagt. Vi har sagt før at det er i dårlege tider vi kan byggje oss opp for framtida. Det har historia vist at stemmer. Men så dårlege tider som vi har no, har vi aldri opplevd nokon gong. Det er surrealistisk, seier hotelldirektør Richard Grov. Sjølv permittert, som dei aller fleste av dei 250 tilsette i reiselivsverksemdene i Loen.