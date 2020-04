Riccovero er konkurs

Nyhende

– Det er med svært tungt hjarte eg informerer om at 2. april 2020 er 34 år med merkevara Riccovero og 84 år med skreddarhistorie i familien Kvamme over. Riccovero AS og våre to dotterselskap har meldt oppbod overfor Sogn og Fjordane tingrett, fortel Finn Einar Kvamme.