- Få ein trygg og god digital skulekvardag

Det kjem fram i eit nyhendebrev frå Fylkesmannen i Vestland.

Her står det at nokre elevar føler seg einsame når opplæringa skjer heime.

– Fellesskap er eit grunnleggande behov, og viktig for barn og unges utvikling, læring og trivsel. Utdanningsdirektoratet gir på sine nettsider råd om korleis skulane kan styrke elevane si kjensle av fellesskap og viser då til at læraren kan ha videomøte med heile klassen. Læraren kan også lage små filmar som dei kan dele med elevane. Det er positivt at lærar deltek i diskusjonar og svarer på spørsmål online. Elevane kan samarbeide gjennom å ringe kvarandre eller chatte i grupper, oppfordrar Fylkesmannen i Vestland.

Undervisning for å forebygge digital mobbing og utestenging

Undervisning om temaet kan gje elevane eit godt utgangspunkt for å ta dei rette vala når dei er sosiale på nettet.

– Det er viktig med ei felles forståing blant medelevar om kva som er greitt og ikkje greitt. Elevane må lære kva som skjer med nokon som blir utestengt eller mobba, og kva dei saman kan gjere for å stanse det, skriv Fylkesmannen.

God kommunikasjon mellom skule, elevar og føresette

Skulen må i sin kommunikasjon med heimen oppmode dei føresette til å vere tett på og vise interesse for kva elevane gjer på nett. Det gjeld ikkje berre skulearbeidet, men også det som går føre seg på sosiale medium og i spel der elevevane kommuniserer med dei føresette.

– Dei føresette må kontakte skulen dersom elevane opplever digital mobbing og utestenging. Dei elevane som er sårbare i ein vanleg kvardag er ekstra sårbare no. Lærarane kan ta kontakt direkte med dei elevane som kan ha det spesielt vanskeleg. Dei sårbare elevane treng å vite at dei vaksne på skulen bryr seg om korleis dei har det, skriv Fylkesmannen i Vestland i ei oppfordring til skular, føresette og elevar.

«Dubestemmer.no»:

nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finn ein mellom anna filmar, fagtekstar og diskusjonsoppgåver.

«Medietilsynet»:

rettleiings- og undervisningsressursar på sine nettsider.

«Barnevakten»:

har på sine heimesider samla fleire læringsressursar om dette temaet.