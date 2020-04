Gjev tilskot til meir miljøvennleg gjødsling

Nyhende

Fylkesmannen i Vestland tilbyr tilskot til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel. Tilskotet er kanalisert gjennom regionale miljøtilskot.

Vilkåra for å kunne motta tilskot gjeld all gjødsling gjennom sesongen.

Det kan gjevast tilskot i fire kategoriar:

Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging

Spreiing av husdyrgjødsel med tilførselsslange

Kantsone i eng (gjeld berre nær prioriterte vassdrag)

Spreiing av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (gjeld berre nær prioriterte vassdrag)

- Forureining frå landbruket er ressursar på feil stad. God utnytting av husdyrgjødsla gir redusert arealavrenning og redusert utslepp til luft. Bruksstruktur, naturgitte tilhøve og økonomi i drifta kan gjere at spreiing av husdyrgjødsel blir utført på ein praktisk måte, utan at dette er mest gunstig for miljøet. Med tilskotsordningane ønskjer vi å bidra til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel, seier landbruksavdelinga hos fylkesmannen i ei pressemelding.

Opplysningar om vilkår og tidsrammer finst på temaside for regionalt miljøprogram hos Fylkesamannen i Vestland.