Ny koronapasient frå Stryn innlagt ved Førde Sentralsjukehus

Stryn kommune opplyser fredag ettermiddag at endå ein av dei totalt 13 som har fått påvist covid-19, sjukdommen som skuldast koronaviruset, er innlagd inn ved Førde Sentralsjukehus.

Status for Stryn kommune pr 3. april er dermed at til saman to personar med koronavirus er innlagt på sjukehus i Førde.

Ni av dei 13 som har fått påvist koronavirus i Stryn kommune er no friskmelde.





Pasient med koronasmitte innlagt ved sentralsjukehuset Den første pasienten med stadfesta covid-19 (koronasjukdom) er innlagt ved Førde sentralsjukehus. Paisenten er under 65 år, opplyser Helse Førde.