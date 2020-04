Politiet vil halde auge med hyttefelta

Nyhende

Regjeringa innførte for to veker sidan «hytteforbodet», eit forbod mot å overnatte på fritidseigedom utanfor eigen kommune.

Helsetenestene har ikkje kapasitet

– Helsetenestene i våre hyttekommunar har ikkje kapasitet til å ta hand om hyttebebuarar i tillegg til eigne innbyggjarar. Vi har fått tilbakemeldingar frå fylkesmennene om at mange ikkje har følgt den klare oppmodinga om å reise heim frå hytta frivillig. Regjeringa innfører difor eit forbod, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunane har ikkje høve til å gje dispensasjon, og det har difor ikkje nytta å søke lokalt.

Innbrot og brot på forbod?

Hytteforbodet har ført til bekymring på to område: Om hyttefolket kjem til å rette seg etter forbodet, eller om dei kjem til å feriere på hytta likevel, og om det ligg til rette for uvedkomande gjester, altså innbrot, no når «alle» veit at hyttene står tomme.

Fleire har difor spurt om politiet kjem til å patruljere hyttefelta i påska.

– I utgangspunktet er dette sjølvsagt noko hytteeigarane sjølve er ansvarlege for. Men politiet kjem også til å ha fokus på dette. Eg veit mellom anna at ein i Nordfjord allereie byrja å køyre innom og ha ei viss patruljering i hytteområde, seier driftseiningsleiar for Sogn og Fjordane i Politiet Vest, Arne Johannessen.

Er straffbart

– Dette er noko vi ønskjer å gjere, men det kan ikkje ha høg prioritet i høve til andre ting. Så det blir ved kapasitet, seier Johannessen.

– Det er to sider av dette, å halde auge med hyttefelta med tanke på innbrot og å følgje med på brot på hytteforbodet?

– Ja, dette er to heilt adskilte problemstillingar, men det heng jo saman. Det vi har fokus på er at folk skal følge dei nasjonale smittevernråda. Politiet har fått eit særskilt ansvar for å følge opp dette. Måten vi gjer dette på er i først og fremst førebyggande, med råd og rettleiing. Men dersom dette ikkje blir følgt, og dersom nokon motset seg desse og har ulovleg tilhald i hyttene sine, så er det straffesporet som er neste steg.

– Det er straffbart å bryte hytteforbodet?

– Overnatting på hytte som ikkje ligg i eigen kommune er definert som straffbart. Men vi vil ha hovudfokus på ein god dialog, og så langt er erfaringa vår frå Sogn og Fjordane at det aller meste løyser seg med god dialog på dette området.