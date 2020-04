Stryn yter 2,3 millionar i krisestøtte til næringslivet

Nyhende

Jon B. Nesje er engasjert som leiar for beredskapsteamet i Stryn, og vil saman med leiar for Stryn Næringshage, Knut Henning Hjellbakk, Stryn Næringssamkipnad ved Anita Vinsrygg og leiar for handelstandsforeininga, Olav Atle Øvreberg, utgjere beredskapsteamet. I tillegg vil ein knyte til seg fagmiljø og ressursar etter behov.